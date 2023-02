Gli YouTube Shorts raggiungono numeri record: superati 50 miliardi views giornaliere

Gli YouTube Shorts lanciati nel 2021 come sfida a TikTok e agli Instagram Reels stanno finalmente superando numeri importanti: proprio nelle ultime giornate il CEO di Alphabet Sundar Pichai ha confermato che gli Shorts hanno superato i 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere, cifre strepitose che fanno ben sperare all’azienda.

La crescita del format è infatti uno dei pochi dati positivi in un anno colpito da cali delle entrate da canali tradizionali come le pubblicità su YouTube e Ricerca Google. Per la Grande G questi numeri giustificano a posteriori la decisione di monetizzare gli Shorts da questo mese: grazie a questa mossa, che porterà molti più content creator nel Programma Partner di YouTube a causa del boost alle entrate generate dai video brevi, la società spera che in futuro la piattaforma possa crescere molto di più sfruttando a pieno il suo potenziale.

Per Philipp Schindler, Chief Business Officer di Google, questi sono soltanto “i primi giorni” per YouTube Shorts, giudicato come prossimo a “esplodere”: ma arriveranno davvero più creator? Queste sono le parole di Schindler: “YouTube è l'unica destinazione in cui i creatori possono produrre tutte le forme di contenuto su più formati, su più schermi e, in realtà, con più modi per guadagnarsi da vivere. L’obiettivo è rendere YouTube il posto migliore per Shorts e altri creator”.

Altre app come Snapchat e TikTok hanno lanciato fondi per i creator, dall’impatto chiaramente differente ma dallo stesso obiettivo. Quale riuscirà a spuntarla? Staremo a vedere.