YouTube si aggiorna con una nuova feature: la modalità in Incognito

L'app di YouTube per Android si sta aggiornando, e con la sua nuova versione introduce una feature disponibile sino ad oggi solo sui browser come Chrome e Firefox: stiamo parlando della modalità in Incognito, che permette agli utenti di visualizzare contenuti che non verranno poi registrati nella cronologia.

L'arrivo di questa nuova funzionalità è stato annunciato da 9to5Google: sarà possibile accedervi dalla sezione "Account" del menù, dalla quale si potrà selezionare l'apposita voce (a patto che abbiate già installato l'aggiornamento). Una volta che avrete scelto di navigare in modalità Incognito, l'app vi mostrerà una barra posta sulla parte inferiore dello schermo, che vi servirà da reminder, e l'icona del vostro account verrà sostituita dall'"investigatore stilizzato", che troviamo anche su Google Chrome.

Il funzionamento di questa feature su smartphone è del tutto simile a quella già vista nei browser: tutto ciò che verrà cercato e visualizzato mentre sarà attiva non verrà immagazzinato nella cronologia, ed i dati relativi alla sessione di navigazione verranno cancellati una volta usciti da essa. Google avverte però che le attività svolte potranno essere visibili ai datori di lavoro ed ai provider di sevizi internet.

La modalità in Incognito vi permetterà di accedere solamente alla Home ed alla sezione Tendenze, mentre le Iscrizioni, la Posta in Arrivo e la Raccolta rimarranno inattive fino a quando non la disattiverete, e non avrete nemmeno la possibilità di salvare un video all'interno delle vostre playlist.