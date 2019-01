YouTube si schiera contro i complottisti togliendo i loro video dai 'consigliati'

Nell'ultimo periodo stanno proliferando canali YouTube gestiti da complottisti che negano qualsiasi cosa, dalla sfericità della Terra all'allunaggio passando probabilmente per la stessa esistenza dell'essere umano. Insomma, sembra essere un gran periodo per fare soldi sparando sentenze senza alcun fondamento scientifico.

Peccato che la piattaforma di Google abbia deciso di contrastare questo fenomeno. In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di SlashGear, la società di Mountain View ha deciso di rimuovere completamente dai "video consigliati" dalla piattaforma qualsiasi contenuto possa essere considerato "complottista". Gli autori di questi video sono però molto furbi e stanno spesso attenti a non violare alcun tipo di norma, in modo che il loro canale non possa essere eliminato da YouTube.

Tuttavia, nulla vieta alla piattaforma di rimuovere questi contenuti dai suoi consigli, privandoli probabilmente di larga parte delle visualizzazioni che essi generano (ricordiamo che alcuni canali raccolgono milioni di iscritti). La società californiana ha dichiarato che si sta già impegnando per far apparire il meno possibile questa tipologia dei video, sottolineando come essa possa portare disinformazione. YouTube dichiara inoltre che questo si è reso necessario per garantire un'esperienza migliore ai suoi utenti.

Che l'epoca d'oro dei complottisti stia per giungere alla sua conclusione? Staremo a vedere.