YouTube è sempre più simile a Twitch: arrivano gli Sticker durante le live

YouTube lancia oggi un nuovo prodotto per consentire ai creatori di contenuti di monetizzare, che al contempo avvicina ulteriormente la piattaforma di condivisione video a Twitch. Si chiamano "Super Sticker" e, come suggerisce il nome, sono adesivi che potranno essere acquistati dai fan per usarli durante le live.

La funzionalità è disponibile da ieri in oltre sessanta paesi, per i gestori di canali monetizzati con oltre 1.000 abbonati ed età superiore ai 18 anni. La società controllata da Google aveva annunciato la novità durante il keynote della VidCon, la convention per creatori e fan tenuta ad Anaheim, in California.

Al lancio sono disponibili solo otto pacchetti di adesivi, cinque dei quali con cartoni animati contenenti messaggi unici per aiutare i fan a connettersi con gli youtuber.

E' chiaro che attraverso questo sistema YouTube mira a rendere il proprio servizio più competitivo ed appetibile rispetto alla concorrenza, rappresentata principalmente da Twitch. Evidentemente i gestori del sito hanno apprezzato il successo del servizio Super Chat, che è utilizzato da più di 100.000 canali ed ha permesso ad alcuni youtuber di guadagnare più di 400 Dollari al minuto.

Lo strumento però è stato utilizzato anche per la diffusione di hate speech e commenti antisemiti. La politica interna prevede che se una Super Chat viene rimossa per violazione delle norme, "YouTube donerà parte delle entrate in beneficenza".

Tornando agli Sticker, al momento ne sono disponibili pochi, ma nei prossimi mesi ne saranno aggiunti altri.