YouTube e la 'sorpresa' di fine 2023: un tasto più piccolo per saltare la pubblicità

Al netto della lotta di YouTube ai servizi di blocco della pubblicità, la piattaforma di BigG sta ora mettendo in atto un'altra mossa per certi versi collegata a questo ambito. Infatti, è in fase di rollout un tasto più piccolo per saltare la pubblicità.



A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena, a fine novembre 2023 gli utenti che sono soliti fare uso della piattaforma di Google, sia mediante sito Web che attraverso l'app per dispositivi mobili, hanno notato una modifica (o comunque un potenziale test) relativo proprio al pulsante che compare in basso a destra quando viene visualizzato un annuncio. Più precisamente, sono state indubbiamente cambiate le dimensioni del tasto.

Possiamo confermare che la novità è già attiva anche in Italia, visto che ci è bastato banalmente collegarci, nella giornata del 30 novembre 2023, al portale ufficiale di YouTube e avviare la riproduzione di un video per notare la comparsa di un tasto "Salta" dalle dimensioni contenute, come potete vedere anche nello screenshot in calce.



In precedenza il pulsante compariva in modo più netto e con un design diverso, come fatto notare anche da portali come Android Police. Al momento in cui scriviamo non ci sono annunci ufficiali da parte di Google in merito alla novità, ma, come potete vedere, la questione non è di certo passata inosservata tra gli utenti. Questo anche considerando che il rollout sembra esteso, dato che non sono poche le segnalazioni in merito sul Web.