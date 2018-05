YouTube spinge il matrimonio tra Harry e Meghan mettendolo come 'pulsante Home'

Come ben saprete, oggi è la giornata in cui il principe Harry e Meghan Markle si sposano. La diretta del matrimonio è ovunque, dalla televisione al web. Ecco, allora, che non poteva mancare anche su YouTube, trasmessa dal canale The Royal Family. Ebbene, la società californiana ha deciso di sostituire il suo "pulsante" Home per l'occasione.

Infatti, come potete vedere dallo screenshot presente qui sotto, accanto al classico logo della piattaforma posto in alto a sinistra appare ora la scritta "The Royal Wedding". Questo pulsante solitamente reindirizza alla pagina principale di YouTube, ma la società ha pensato bene di sostituirlo in modo da far accedere velocemente gli utenti alla diretta del matrimonio. Al momento in cui scriviamo, gli spettatori hanno superato abbondantemente il milione.

Il matrimonio reale sta macinando numeri da record, monopolizzando una piattaforma del calibro di YouTube, che ha addirittura dovuto sostituire il suo pulsante Home. D'altronde, solamente poche ore fa, un altro colosso del web, Spotify, lanciava un proprio comunicato stampa in cui venivano fatte delle previsioni su quale canzone Harry e Meghan avrebbero scelto per il loro primo ballo dopo le nozze. Insomma, si tratta probabilmente di uno degli eventi più seguiti di questo 2018, che farà parlare di sé ancora a lungo.