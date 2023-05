YouTube sposa l'AV1 e OBS si aggiorna: che performance con le nuove RTX 40

L'arrivo della codifica AV1 su Discord era solo l'inizio di un processo più ampio: il supporto AV1 sul nuovo OSB Studio, infatti, allarga l'orizzonte fino a YouTube

La compatibilità della piattaforma con la nuova codifica open è stata raggiunta tramite aggiornamento di RTMP, portando in dote anche il supporto per lo streaming HEVC.

Anche NVIDIA celebra questo importante traguardo, poiché le sue RTX Serie 40, grazie al doppio encoder hardware NVENC di nuova generazione, supportano pienamente la codifica AV1 per lo streaming a bassa latenza e ad alta qualità. In particolare, spiega il team verde, si tratta di "una codifica più efficiente del 40% in media rispetto a H.264" offrendo al contempo una cospicua riduzione della larghezza di banda in upload per lo streaming dei propri contenuti e, "grazie alla risoluzione più elevata, la codifica AV1 è ancora più efficiente. Ad esempio, AV1 consente lo streaming 4K a 60 fotogrammi al secondo con una larghezza di banda di upload di 10 Mbps, rispetto ai 20 Mbps di H.264, rendendo lo streaming 4K60 disponibile a un pubblico ancora più ampio".

Anche nella nostra recente recensione della RTX 4070 Founders Edition abbiamo sottolineato l'utilità e le ottime performance che si possono ottenere con il nuovo codec, senza considerare la cospicua riduzione nei tempi di rendering per materiale ad altissima risoluzione.