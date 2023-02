YouTube, spunta l'opzione 1080p Premium: ecco di cosa si tratterebbe

Sono passati solamente pochi giorni dall'annuncio del cambio ai vertici di YouTube, dato che il CEO Susan Wojcicki ha ufficializzato di voler separare le sorti dall'azienda. Tuttavia, sembra sia già tempo di novità per la piattaforma, dato che si inizia a fare riferimento a una feature inedita.

Come riportato anche da GSMArena, così come si apprende da alcune segnalazioni comparse su Reddit, sarebbe in fase di test una nuova opzione relativa alla qualità di riproduzione dei video. Infatti, la piattaforma sembrerebbe aver rilasciato, per un ristretto numero di utenti, la possibilità di selezionare, dopo aver raggiunto il menu "Qualità" e selezionato la voce "Avanzata", l'opzione 1080p Premium.

Tranquilli: non si tratterebbe di un metodo per mettere sotto pagamento la qualità 1080p, dato che, come potete ben vedere anche mediante lo screenshot collocato in calce alla notizia, quest'ultima rimane comunque selezionabile. Semplicemente, si farebbe riferimento a una possibilità in più per gli utenti YouTube Premium. A quanto pare, la visione avverrebbe con "bitrate migliorato".

Per il resto, rimanendo in casa YouTube, come riportato anche da The Verge, l'applicazione YouTube Music si sta arricchendo di nuovi contenuti, ovvero i podcast. Inoltre, come indicato anche da Engadget, ora la piattaforma permette ai Content Creator di aggiungere ai video tracce audio legate a più lingue. Insomma, sembra trattarsi di un momento di novità in generale per la piattaforma di Google.