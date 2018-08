YouTube sta aumentando il numero di pubblicità non ignorabili (niente 'Salta annuncio')

A partire dalla prossima settimana, gli utenti di YouTube potrebbero trovare un numero maggiore di video che non hanno l'opzione per saltare gli annunci. Infatti, il popolare sito di video-sharing ha annunciato di voler incrementare questi annunci in tutti canali che possono monetizzare i loro video.

L'annuncio è arrivato tramite il canale ufficiale Creator Insider di YouTube. In particolare, attraverso il video che potete vedere qui sopra, la società californiana dichiara di aver esteso la possibilità di utilizzare questi annunci a tutti i Content Creator, in modo che essi si diffondano il più possibile. Inizialmente, YouTube aveva condotto una fase di test comprendente solamente account di un certo prestigio, ma ora la funzionalità in questione è disponibile per tutti coloro che hanno aderito al Programma partner di YouTube. Una mossa che dovrebbe portare più introiti sia a Google che agli YouTuber. Dopotutto, gli inserzionisti tendono ovviamente a pagare di più per gli annunci che vanno visti nella loro interezza.

Manco a dirlo, online sono già partite le prime critiche, con diversi utenti che fanno già accostamenti con i lunghi spot che si vedono in TV. Da questo punto di vista, però, possiamo rassicurarvi, visto che, secondo una pagina della Guida di Google ufficiale, la lunghezza massima del video per gli annunci non ignorabili è compresa tra 15 e 20 secondi. Nonostante questo, però, si tratta chiaramente di un tempo triplicato, se si è abituati ad utilizzare il pulsante "Salta annuncio" dopo appena 5 secondi. Ovviamente, però, per i più esigenti c'è sempre la possibilità di pagare YouTube Premium, che garantisce una visione priva di pubblicità.