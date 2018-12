YouTube sta nascondendo le visualizzazioni di alcuni video in Home

Le visualizzazioni sono sempre state un metro di misura importante per visualizzare la popolarità di un video su YouTube, tanto che alcune persone non aprono nemmeno un certo contenuto multimediale se non è stato visto da un numero considerevole di utenti. Ebbene, sembra che negli ultimi giorni qualcosa stia cambiando in tal senso.

Probabilmente si tratta solamente di un test o di un bug, ma alcuni utenti della piattaforma di streaming video di Google (compreso chi vi scrive) stanno notando la scomparsa di questo dato sotto alcuni video presenti nella Home dell'applicazione ufficiale Android. Come potete vedere negli screenshot allegati alla news, non vengono più visualizzate le visualizzazioni di determinati contenuti multimediali.

Analizzando un po' i video coinvolti, abbiamo notato che si tratta principalmente di materiale caricato da YouTuber famosi oppure sponsorizzato attraverso gli ads offerti dalla piattaforma. Da sottolineare il fatto che il dato è sparito solamente dalla Home e che una volta aperto i video coinvolti le visualizzazioni vengono mostrate correttamente.

YouTube non ha mai parlato ufficialmente di una nuova funzionalità del genere e quindi non possiamo essere certi del fatto che la scomparsa delle views sia avvenuta in modo intenzionale. Nonostante questo, possiamo supporre che si tratti di un metodo per invogliare l'utente a entrare nel video senza farsi influenzare da un semplice numero che indica quante persone hanno guardato quel contenuto.

Avete riscontrato anche voi questa cosa? Fatecelo sapere nei commenti!