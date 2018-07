YouTube sta testando una nuova sezione, 'Esplora': sostituirà le Tendenze?

La piattaforma dedicata ai video di Google sta per introdurre nella sua app per smartphone una nuova funzionalità: si tratta della sezione Esplora, che permetterà agli utenti di scoprire nuovi filmati e canali interessanti semplicemente scorrendo la selezione creata ad hoc dall'applicazione.

I criteri utilizzati dagli algoritmi per proporre nuovi contenuti sono più o meno gli stessi già usati dalla sezione Home, ma saranno molto più flessibili: il sistema terrà conto di che tipologia di video avete guardato o siete soliti cercare all'interno della piattaforma, e vi permetterà di scoprire contenuti di argomenti diverso rispetto a quelli che si è soliti guardare.

"Il tab Esplora è stato pensato per far scoprire agli utenti nuovi filmati, argomenti o canali con i quali non sarebbero mai venuti a contatto. I contenuti che l'app vi propone sono comunque personalizzati, e tengono conto delle attività di ognuno" ci fa sapere Tom Leung, direttore della divisione product management per YouTube e creatore di contenuti per il canale Creator Inside.

La nuova feature comparirà nella griglia di menù posizionata nella parte più in basso dello schermo, accanto alle sezioni Home, Iscrizioni, Attività e Raccolta, e sostituirà Tendenze; al momento è in fase di test e verrà resa disponibile per un gruppo selezionato di utenti Apple, in particolare all'1% di coloro che usano iOs.