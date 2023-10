YouTube, nuovo stop agli Adblock: 'per bloccare le pubblicità serve il Premium'

Il maxi aggiornamento di YouTube di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri include anche una novità molto importante e significativa per gli utenti che sono soliti utilizzare gli Adblock sulla piattaforma, allo scopo di bloccare le pubblicità presenti nei video.

Coloro che utilizzano i plugin di questo tipo ora visualizzeranno un popup che li avvertirà che tali estensioni non sono consentite e per tale ragione per continuare a visualizzare il filmato sarà necessario disattivare il plugin. Nella fase iniziale, secondo quanto riportato da Forbes, però, sarà necessario chiudere l’avviso per consentire la riproduzione del filmato ma prossimamente chiunque utilizzi l’adblock non potrà continuare con la visualizzazione della clip a meno che non inserisca YouTube nella lista delle eccezioni e quindi consenta agli spot di essere riprodotti.

"Gli adblocker non sono consentiti su YouTube. Puoi andare senza pubblicità con YouTube Premium e i creatori possono comunque essere pagati dal tuo abbonamento", osserva l'avviso.

I primi test erano iniziati lo scorso giugno, ma evidentemente YouTube intende espandere la feature con tutti gli utenti. "La pubblicità supporta un ecosistema diversificato di creatori a livello globale e consente a miliardi di persone di accedere ai propri contenuti preferiti su YouTube", ha affermato Google in una nota.