YouTube, stop all'eliminazione di video complottisti sulle elezioni USA 2020

A poche settimane dall’annuncio del pensionamento delle YouTube Stories, la piattaforma di di condivisione video ha annunciato che allenterà le regole di moderazione sui video complottisti legati alle elezioni americane del 2020.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, la società controllata da Google ha affermato che dal 2020 ad oggi ha eliminato decine di migliaia di video, ma da ora non applicherà più le stesse regole ed il filmati continueranno ad essere presenti sul sito.

L’azienda osserva che - in vista delle elezioni USA 2024 - è arrivato il momento di valutare l’approccio nei confronti di tali situazioni. Secondo YouTube infatti oltre a limitare la diffusione di fake news e bufale, la rimozione dei video potrebbe “avere l’effetto di limitare non intenzionalmente il dibattito politico senza ridurre in modo significativo il rischio di violenza o di altri danni nel mondo reale”.

Continueranno ad essere mantenute invece le norme che vietano la pubblicazione e promozione di contenuti sulle elezioni. Per gli utenti che effettueranno ricerche su tali temi su YouTube, inoltre, nei risultati saranno proposti risultati provenienti da fonti autorevoli.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, YouTube punta alle pubblicità non skippabili su TV per sembrare sempre più una piattaforma televisiva tradizionale.