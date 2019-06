YouTube, Sundar Pichai si arrende: 'impossibile filtrare tutti i contenuti'

L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ha alzato bandiera bianca ed ha ammesso che è praticamente impossibile filtrare tutti i contenuti che vengono pubblicati quotidianamente su YouTube. Il massimo dirigente del motore di ricerca ha infatti ammesso che la piattaforma è diventata troppo grande.

In un'intervista rilasciata per la CNN, Pichai ha infatti affermato che anche se i moderatori riuscissero a filtrare il 99% dei contenuti caricati su YouTube ogni giorno, ci sarebbero comunque decine di milioni di contenuti contenenti offese, violenza, fake news, violazioni di leggi e dell'umana decenza.

Il CEO ha fatto un parallelismo importante: "in qualsiasi sistema che opera su grande scala è molto difficile (filtrare i contenuti vietati, ndr). Basta pensare al sistema delle carte di credito: c'è sempre una percentuale fisiologica di truffe. In tutto quello che funziona su larga scala bisogna pensare in termini di percentuali".

Pichai ha osservato che l'obiettivo che si è prefissato YouTube è di "arrivare ad una percentuale di falsi negativi bassissima, al di sotto dell'1%", che non rappresenta un azzeramento completo dei contenuti vietati. L'amministratore delegato comunque si è detto fiducioso ed ha affermato che è possibile "ancora fare dei progressi significativi in termini di controllo dell'attività".

Infine, è arrivata anche una confessione: Pichai avrebbe voluto che Google risolvesse questi problemi molto prima, dal momento alcuni video inneggiano all'odio, la violenza ed al razzismo e sono presenti su YouTube da anni.

Di recente YouTube ha bloccato tutti i contenuti che negano l'Olocausto, ma il tutto ha portato anche alla cancellazione di contenuti di stampo giornalistico.