YouTube finalmente supporta i feed RSS: la funzione è utile per i podcast

Dopo aver dato un'occhiata alla possibilità di mettere in pausa i commenti su YouTube, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento su queste pagine al popolare servizio di casa Google. Infatti, la piattaforma dispone ora, finalmente, del supporto ai feed RSS, aspetto non di poco conto per un certo tipo di utenti.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge nella giornata del 9 gennaio 2024, nonché come si apprende dal portale ufficiale di supporto Google, YouTube permette adesso di caricare podcast mediante feed RSS. D'altronde, il servizio di BigG rappresenta una delle principali piattaforme da cui risulta possibile accedere a questa tipologia di contenuti.

Si fa insomma riferimento a una novità che strizza l'occhio ai podcaster, che finora avevano dovuto storcere un po' il naso dinanzi all'impossibilità di importare feed RSS su YouTube. Per fortuna, però, a inizio 2024 Google ha deciso di "sistemare" la questione, andando dunque a rendere ancora più appetibile la sua piattaforma per i Content Creator.

Per il resto, rimanendo in casa Google, di recente è stato aggiornato anche il sistema di conteggio delle visualizzazioni di YouTube, che adesso funziona in tempo reale per views e like. Inoltre, non troppo tempo fa si è fatto riferimento anche all'introduzione dei Playables di YouTube, ovvero dei giochi a cui possono accedere gli abbonati a YouTube Premium. Insomma, col passare del tempo BigG sta rendendo sempre più completa la sua piattaforma.