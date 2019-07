YouTube: T-Series vicino ai 105 milioni di iscritti, PewDiePie lontano

A qualche mese dal sorpasso definitivo di T-Series ai danni di PewDiePie, torniamo a parlare della faida che all'inizio dell'anno ha tenuto banco anche sulla stampa americana. La distanza tra i due canali ormai è ormai abissale, ed il contenitore indiano viaggia verso nuovi record.

A poco più di un mese di distanza dal raggiungimento dei 100 milioni di iscritti, T-Series è vicino a quota 104 milioni: nel momento in cui stiamo scrivendo gli asiatici hanno 103.918.270 iscritti.

PewDiePie è molto distante e non ha ancora raggiunto i 100 milioni di follower, essendo fermo a 97.021.748. E' indubbio che il ritmo sia diminuito rispetto a quando era in corso la faida tra le parti, in quanto molti dei sostenitori dello svedese hanno interrotto le campagne pubblicitarie "Subscribe to PewDiePie" anche sotto invito dello stesso Kjellberg, che li aveva esortati ad bloccare il meme dopo quanto successo durante gli attentati di Christchurch, quando Brenton Tarrant poco prima di aprire il fuoco contro le due moschee aveva invitato i propri follower ad iscriversi al canale YouTube.

Il sorpasso di T-Series ai danni di PewDiePie ha segnato un punto di rottura importante per YouTube. Vari colleghi dello svedese infatti hanno a più volte sottolineato come ormai la piattaforma di Google sia diventata un contenitore rivolto ai professionisti in cui non c'è più spazio per i video homemade.