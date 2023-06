YouTube taglia i requisiti per la monetizzazione: si inizia a guadagnare con 500 iscritti

Dopo l'inaspettato addio alle Stories su YouTube, la piattaforma targata Google ha svelato oggi una nuova serie di requisiti per l'accesso al suo Programma Partner, che permette ai creatori di contenuti di iniziare a guadagnare con i propri video. Fortunatamente, il programma è diventato ancora più accessibile agli utenti.

Con un aggiornamento della sua policy, YouTube ha spiegato che ridurrà i requisiti minimi necessari per il Programma Partner, fornendo ai creator con canali di piccole dimensioni o all'inizio della propria carriera delle fonti di monetizzazione che finora erano loro precluse, tra cui le chat a pagamento, le tip e gli abbonamenti ai singoli canali. Fino ad oggi, tutte queste feature erano state esclusive dei canali medio-grandi della piattaforma.

Il più grande cambiamento riguarda sicuramente i requisiti d'accesso allo YouTube Partner Program (YPP): per esempio, il numero di iscritti è stato dimezzato, passando da 1.000 a soli 500. Il numero di ore guardate nel complesso, invece, è sceso da 4.000 a 3.000, mentre per i canali che pubblicano shorts il numero minimo di visualizzazioni uniche è sceso da 5 milioni a 3 milioni. Inizialmente, questi nuovi requisiti arriveranno negli Stati Uniti, in Canada e in Corea del Sud: un loro rollout in tutto il mondo, però, avverrà nelle prossime settimane.

Il nuovo YPP è comunque stato pensato per spingere i creator a crescere in termini di iscrizioni e di visualizzazioni: in particolare, man mano che i numeri dei canali si ingrandiranno, la percentuale di ricavi dei creator aumenterà, con degli scatti che saranno regolati tramite degli automatismi su cui YouTube non si è ancora sbottonata. In generale, il programma è pensato per favorire soprattutto i creatori di video brevi e shorts, i cui canali presentano un elevato numero di visualizzazioni ma una quantità scarsa di iscritti.

La revisione dei requisiti di YPP può anche essere interpretata come una mossa alla rincorsa di TikTok, che proprio poche settimane fa ha ridotto i requisiti per la monetizzazione sulla sua piattaforma social: dai 10.000 follower minimi, TikTok è passata a "soli" 1.000, a patto che il creator che richiede l'accesso al programma di partnership abbia un numero abbastanza alto di visualizzazioni.