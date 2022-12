YouTube e il test Premium di Natale 2022: c'entrano le code

Il mondo della tecnologia non si ferma essenzialmente mai, soprattutto quando di mezzo ci sono dei test (o dei leak come quello di Samsung Galaxy S23). Non sorprende, dunque, che anche a Natale emergano delle questioni non di poco conto. Tra queste, c'è un esperimento di YouTube relativo alle code.

A tal proposito, come riportato da The Verge nella giornata del 24 dicembre 2022, la popolare piattaforma di Google sta iniziando a mettere alla prova un sistema di code con riproduzione automatica su Android e iOS. Sì, si fa riferimento a una funzionalità conosciuta ormai da parecchio tempo da coloro che sono soliti usufruire del servizio mediante un comune browser Web, ma adesso BigG sta cercando di renderla disponibile anche in ambito dispositivi mobili.

Come ben potete immaginare, la fase di test è iniziata per ora solamente con alcuni utenti YouTube Premium, che possono scegliere di mettere alla prova la novità. La feature consiste, in parole povere, nell'avere a disposizione una playlist permanente in cui poter "salvare in ordine" i video da guardare, potendoli poi riorganizzare e gestire a piacimento. Quando un video termina, chiaramente viene riprodotto il prossimo, proprio come se si trattasse di una playlist. Si tratta insomma di un metodo per non perdersi mai nulla, che può potenzialmente consentire agli utenti di "navigare" al meglio tra i parecchi video presenti su YouTube.

Sembra, stando alle segnalazioni di alcuni utenti che hanno avuto modo di entrare in contatto con la funzionalità, che il test proseguirà in questo modo fino al 28 gennaio 2023. In ogni caso, va detto che l'esistenza di un esperimento di questo tipo non significa per forza di cose che YouTube abbia l'effettiva intenzione di implementare per tutti la novità: staremo a vedere.