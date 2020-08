YouTube testa il Picture in picture su iOS 14: arrivato ai primi utenti

La funzionalità Picture in picture è molto apprezzata da una certa tipologia di utente. Infatti, essa permette di continuare a visualizzare i propri contenuti preferiti mentre si svolgono altre attività, offrendo un grado di multitasking superiore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e PhoneArena, la società di Mountain View ha fornito ad alcuni utenti che hanno installato la versione Beta di iOS 14/iPadOS 14 la possibilità di visualizzare i contenuti pubblicati sulla sua piattaforma in finestra, continuando a svolgere le classiche attività nella restante porzione dello schermo. Si tratta di una funzionalità che gli utenti Android conoscono già da tempo, come vi avevamo fatto sapere in questa guida risalente al 2017. Tra l'altro, tramite la quarta Developer Preview di Android 11, l'azienda di Mountain View ha reso il player ridimensionabile.

In ogni caso, finalmente anche gli utenti iPhone stanno iniziando ad "assaggiare" questa possibilità tramite la Beta di iOS 14. Finora questa feature funzionava solamente con applicazioni come Twitch, ma ora le prime persone la stanno sperimentando anche su YouTube. Tuttavia, a quanto pare bisogna essere iscritti all'abbonamento a pagamento YouTube Premium. Infatti, sembra che l'opzione per attivare la funzionalità non sia disponibile per chi non ha sottoscritto questo abbonamento. Effettivamente, abbiamo provato a cercare l'opzione tramite il nostro account YouTube, ma non siamo riusciti a scovarla.

Vi ricordiamo inoltre che, come potete leggere sul sito ufficiale di Google, in Italia la funzionalità Picture in picture è disponibile solamente per gli abbonati a YouTube Premium anche per quanto riguarda Android. Una scelta che sta facendo storcere il naso agli utenti nostrani ormai da anni, dato che negli Stati Uniti d'America si può utilizzare il PiP gratuitamente da Android Oreo in poi semplicemente sorbendosi qualche pubblicità.

In ogni caso, risulta comunque interessante il fatto che Google stia lavorando a una funzionalità Picture in picture per quanto riguarda iOS 14/iPadOS 14. Trovate un'immagine e un video in calce alla notizia.

L'immagine esemplificativa che vedete in copertina è stata realizzata utilizzando la funzionalità Picture in picture di iOS 14 Beta tramite l'applicazione ufficiale di Twitch (e non quella di YouTube).