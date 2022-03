YouTube sta testando una funzionalità un po' 'intrusiva' in Home su Android

Dopo la novità relativa agli streamer su YouTube, torniamo a dare un'occhiata alle nuove funzionalità della popolare piattaforma Web. Questa volta, però, non sono in pochi a ritenere che una feature emersa online possa risultare un po' "intrusiva".

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Police e 9to5Google, alcuni utenti Android che sono soliti utilizzare l'applicazione ufficiale della nota piattaforma di Google sul proprio dispositivo mobile hanno iniziato a notare una nuova modalità di riproduzione automatica dei video. Quest'ultima sarebbe stata scovata da coloro che fanno uso della versione Beta dell'app YouTube per Android (v17.10.35).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete vedere anche negli screenshot presenti in calce alla notizia, sembra proprio che ora la società di Mountain View abbia deciso di mettere in evidenza, nella schermata principale dell'app, il video che si avvia in automatico, attenuando lo sfondo e mettendo a disposizione dei pulsanti di gestione. In parole povere, se nella pagina Home attualmente gli utenti che dispongono della versione stabile dell'app di YouTube vedono semplicemente partire in automatico i video, ora alcune persone che fanno uso della versione Beta segnalano il fatto che BigG starebbe tentando di rendere più "immersivo" il tutto.

In ogni caso, non è chiaro quanti utenti siano coinvolti nel test né tantomeno se questa funzionalità arriverà per tutti, ma come ben potete immaginare la feature comparsa online sta già facendo discutere. Infatti, secondo alcune persone l'introduzione di una "sosta" di questo tipo quando si effettua un semplice scrolling della Home potrebbe comportare non poche noie nel corso di una classica sessione di ricerca di un video su YouTube. Insomma, staremo a vedere se alla fine questo cambiamento a livello di interfaccia verrà effettivamente attivato per tutti, ma già da ora sembrano esserci dubbi in merito.