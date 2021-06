YouTube Theater, ecco quando verrà inaugurata la maestosa area eventi

In un periodo di forti novità per la nota piattaforma di condivisione di contenuti video, fra la modalità PiP su iOS e il nuovo abbonamento 4K, YouTube si sta preparando al grande passo per rompere la quarta parete.

Nasce così lo YouTube Theatre, una maestosa area concerti da 6000 posti concessa tramite un accordo pluriennale nel contesto dell'Hollywood Park a Inglewood, in California.

Di fatto, siamo di fronte a un unicum per la piattaforma, che si sposta per la prima volta in un luogo di intrattenimento fisico per eseguire spettacoli dal vivo, inclusi concerti ed eventi di stand-up comedy.

Molti gli artisti che hanno già manifestato il proprio interesse nel progetto di YouTube Theater, fra cui Los Angeles Azules, Pitbull, Alejandro Sanz, Trippie Redd, Marina e Louis Tomlinson, per un'interessante stagione concertistica a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Non mancheranno ovviamente delle tecnologie di ultima generazione che aiuteranno gli artisti a regalare al pubblico esperienze uniche. Immancabile, ovviamente, anche un enorme logo di YouTube all'ingresso del teatro. Al di fuori degli eventi, l'area dovrebbe rimanere visitabile e presentare mura interattive che ripropongono contenuti originali della piattaforma.

L'intera struttura sarà sviluppata su tre livelli, per una superficie totale di circa due ettari. L'area VIP sarà sviluppata come un vero e proprio club privato e ben sei locali di lusso, per un totale di 140 posti. Secondo l'azienda, l'evento inaugurale dovrebbe avere luogo già in estate.