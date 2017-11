YouTube torna su Echo Show, lo smart speaker di Amazon

Amazon ha presentato lo scorso maggio Echo Show, un nuovo dispositivo intelligente per la casa. Tra le sue molte funzioni era presente la possibilità di guardare video su YouTube, Google ha però poi rimosso il supporto alla nota piattaforma.

Ora YouTube è tornato su Echo Show e sembra molto diverso. Il nuovo look è chiaramente destinato a portare l'app YouTube su Echo Show in conformità con i requisiti stabiliti per il suo uso da parte di Google e YouTube ma presenta anche un layout molto più intuitivo e di facile utilizzo.

L'aspetto originale era probabilmente più adatto a un dispositivo progettato per essere utilizzato principalmente via voce, ma il nuovo look ora sembra facilitare di molto l'esperienza di utilizzo.

Amazon Echo Show offre ora anche l'accesso ad applicazioni come Vimeo e Dailymotion. Un portavoce di Amazon ha riferito che: "Siamo entusiasti di offrire ai clienti la possibilità di guardare ancora più video grazie al supporto di nuove applicazioni come Vimeo, YouTube e Dailymotion su Echo Show. Altre fonti video verranno aggiunte nel tempo".