YouTube, torna gratis la modalità Picture-In-Picture su iOS 14: ecco come

Dopo aver rimosso il trucco per accedere al PiP su YouTube da iOS, la piattaforma di condivisione video torna sui propri passi e ripristina la modalità Picture in Picture anche per coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento Premium. A notare la novità i colleghi di MacRumors.

Come mostriamo nel tweet presente in calce, infatti, aprendo un qualsiasi filmato YouTube da Safari e non dall’applicazione, ed effettuando lo swipe up verso l’alto che permette di accedere alla modalità PiP, si potrà continuare a vedere il video nella nuvoletta anche mentre si effettuano altre operazioni e mentre si usa il proprio iPhone o iPad per altro.

Si tratta di una modifica sostanziale, dal momento che fino ad ieri la funzione era accessibile in esclusiva a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento YouTube Premium.

La novità è stata introdotta con iOS 14, ma richiede ovviamente l’implementazione del supporto da parte dei siti web o delle applicazioni, che però si possono anche riservare il diritto di renderla disponibile in esclusiva per coloro che pagano un abbonamento, come appunto nel caso di YouTube.

Precisiamo che al momento non sono arrivati annunci ufficiali da parte della società americana, e non sappiamo se si tratti di una modifica definitiva o meno. Alcuni test effettuati però hanno confermato che il trucco funziona da iOS 14.0.1.