YouTube, torna il Rewind? No, ma c'è l'evento giocabile Escape2021

Non "preoccupatevi": YouTube ha ufficialmente cancellato il Rewind, come già annunciato in precedenza. Tuttavia, il progetto dell'iniziativa annuale non è del tutto svanito, in quanto è stato svelato l'evento Escape2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio e approfondendo anche quanto riportato da The Verge, non si andrà più a ripercorrere quanto accaduto sulla popolare piattaforma di streaming di Google nel corso dell'anno mediante un video, bensì attraverso una diretta interattiva dalla durata di 24 ore. Quest'ultima prenderà il via alle ore 06:00 italiane del 16 dicembre 2021.

Insomma, sembra proprio che si stia cercando di andare oltre ai video Rewind, che ricordiamo sono stati "messi da parte" anche per via delle critiche ricevute da un buon numero di utenti e Content Creator. Per intenderci, la principale "accusa" che era stata mossa a quel progetto era quella di essere ormai diventato troppo distante dalla community che "rappresenta veramente" YouTube, arrivando secondo alcuni a strizzare l'occhio agli inserzionisti piuttosto che agli utenti.

Interessante notare in ogni caso come la piattaforma voglia puntare su un'esperienza diversa, in quanto si fa riferimento a un evento suddiviso in tre capitoli "giocabili". In parole povere, non dovrebbero mancare domande e sfide che richiederanno all'utente di interagire. Come si svilupperà nel concreto l'evento? Staremo a vedere.