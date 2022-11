Ora anche YouTube ha il suo "Tudum": arriva il nuovo suono di avvio

A giusto un paio di giorni dall'incoronazione di MrBeast come nuovo "Re" di YouTube, arriva oggi un'altra, vitale notizia per la piattaforma di streaming video di Google. A quanto pare, infatti, YouTube ora ha un suono di startup sulla falsariga dell'iconico "tudum" della sua principale rivale, Netflix.

Il suono, che potete sentire nel video riportato in cima a questa notizia, sarebbe in fase di rollout proprio in queste ore, insieme ad una nuova animazione di startup per YouTube. Al momento, comunque, il "tudum" della piattaforma di Google sarebbe limitato all'app di YouTube per smart TV, perciò non tutti potrebbero averlo già sentito.

La stessa Big G, con un post sul suo blog, ha annunciato l'arrivo del nuovo suono su tutti i device compatibili, che dovrebbero essere, oltre alle smart TV, anche console come PS5, Xbox Series S e X e Apple TV, oltre ad un gran numero di set top-box per televisore. L'articolo pubblicato da Google, addirittura, approfondisce come l'azienda sia arrivata a creare il nuovo suono di avvio della piattaforma di intrattenimento.

In particolare, nella progettazione del "tudum" di YouTube è stato coinvolto lo studio di branding acustico Antfood, con lo scopo di creare un suono che, nella brevissima durata di poco meno di quattro secondi, racchiudesse quattro caratteristiche fondamentali. Esso, infatti, deve essere "umano", "connesso", "espressivo" e "story-driven". L'animazione di avvio di YouTube, invece, è stata realizzata dallo studio Buck.

Secondo Google, il suo nuovo "tudum" "apparirà in più luoghi nei prossimi mesi", il che lascia aperta la possibilità che il suono faccia presto il suo debutto anche sulle versioni di YouTube per PC, tablet e persino smartphone. La parola spetta però agli utenti: che ve ne pare del suono progettato da Google?