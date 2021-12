YouTube TV e Disney: accordo raggiunto, tutto torna come prima

Solo qualche giorno fa, la notizia di un accordo sfumato tra Disney e YouTube TV aveva fatto temere ripercussioni per eventuali future collaborazioni. Per fortuna, l'allarme sembra essere rientrato del tutto.

Sebbene non si tratti di un servizio ancora sbarcato sul nostro mercato, la vicenda che ha coinvolto YouTube TV e Disney ha tenuto col fiato sospeso molti appassionati proprio per via di eventuali risvolti futuri. Fortunatamente, come riportato sul blog ufficiale di YouTube: "siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Disney per far tornare i suoi contenuti su YouTube TV, pur mantenendo il solito prezzo mensile di 64,99 dollari per i nostri utenti. Abbiamo già iniziato a ripristinare l'accesso ai principali servizi Disney, tra cui ESPN e FX, sia in programmazione lineare che on-demand, incluse le registrazioni presenti nella vostra libreria".

Una breve ma intensa attesa, per una vicenda conclusasi nel migliore dei modi, esattamente come Google sperava, ovvero il ripristino completo del servizio così com'era prima del 18 dicembre 2021. Il motivo per cui molti temevano il peggio è da ricercarsi nel fatto che Disney avrebbe potuto facilmente, come riporta la fonte, spostare parte del pubblico su altre piattaforme su cui sono presenti i contenuti di Disney, come ad esempio Hulu. Fortunatamente, però, YouTube ha ritenuto che valesse la pena continuare la collaborazione con il gigante dell'intrattenimento, inanellando un'altra vittoria sul fotofinish per il 2021, dopo il raggiungimento di uno storico accordo tra Google e Roku.