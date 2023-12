YouTube su TV mostrerà meno pubblicità, ma saranno più lunghe

Con un post ufficiale, Google ha annunciato un’importante modifica al sistema pubblicitario di YouTube su televisore. L’applicazione della piattaforma di condivisione video su TV, nella fattispecie, mostrerà meno pubblicità, ma quelle visualizzate saranno più lunghe di quelle tradizionali.

Questa scelta, spiega Google, rientra nella strategia della società di offrire “un’esperienza di streaming migliore” e nel post pubblicato sul blog ufficiale cita i dati di Nielsen secondo cui il 79% delle persone preferirebbe che gli annunci pubblicitari siano raggruppati piuttosto che distribuiti in più interruzioni durante la visualizzazione dei filmati. “Sulla base di questi dati, abbiamo valutato la possibilità di includere meno interruzioni pubblicitarie più lunghe, per creare un'esperienza visiva più fluida sul grande schermo” afferma Google, secondo cui nei primi test condotti, un numero inferiore di interruzioni pubblicitarie ma più lunghe è coinciso con sessioni di visioni più lunghe del 29% prima della successiva interruzione pubblicitaria.

Sostanzialmente, quindi, ogni pausa diventerà più lunga ma in cambio di un numero inferiore di interruzioni. Nessuna informazione sulla durata di queste pause ma Google afferma che durante gli stop pubblicitari sarà mostrato il tempo rimanente o il tempo rimasto prima che possa essere saltata. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che per skippare le pubblicità potrebbero essere necessari più dei 5-10 secondi attuali: nella demo ad esempio lo skip delle interruzioni pubblicitarie è possibile 47 secondi dopo il via.