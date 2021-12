YouTube TV, sfuma l'accordo con Disney per ESPN e National Geographic

Dopo aver appreso della imminente rivoluzione nel design di YouTube, la piattaforma rossa per lo streaming si prepara a dire addio ad alcuni importanti tasselli di YouTube TV, in particolare a quei contenuti legati all'accordo con Disney.

Nonostante la fumata bianca per l'accordo tra Google e Roku, infatti, quello tra il servizio di live streaming e Disney sarebbe sfumato definitivamente, portando alla rimozione dei canali dedicati ai popolari network di proprietà del gigante dell'intrattenimento, tra cui ESPN e ABC.

Sul blog ufficiale di YouTube, la popolare piattaforma web ha aggiornato gli utenti sulla questione, garantendo che proverà a fare di tutto per mantenere in piedi le trattative con Disney per riportare i contenuti nelle case dei consumatori.

Come diretta conseguenza, il costo mensile del servizio ha subito un importante calo di prezzo, passando dai precedenti 64,99 dollari agli attuali 49,99, con 15 dollari di taglio finché i contenuti di proprietà di Disney resteranno al di fuori della programmazione di YouTube TV.

Ricordiamo che attualmente il servizio non è ancora operativo sul territorio italiano, mentre tra i principali canali che mancheranno all'appello a partire dal 18 dicembre figurano Disney Channel, Disney Junior, ABC News Live, National Geographic, National Geographic Wild e tutti i canali principali di ESPN, tra cui anche ESPN News.