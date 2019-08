YouTube, è ufficiale: tra pochi giorni sparirà il numero esatto di iscritti

Il numero di iscritti è sempre stato un dato molto importante per i canali YouTube. Per questo motivo, ogni modifica ad esso è sempre vista con sospetto da parte dei Content Creator e degli utenti. Tuttavia, Google non ha mai nascosto di voler continuare a effettuare cambiamenti alla sua piattaforma e questa è solamente l'ultima modifica.

La notizia arriva direttamente dal supporto di Google, dove un'impiegato dell'azienda californiana ha annunciato che a partire da settembre 2019, quindi tra pochissimi giorni, verrà cambiato il modo in cui gli utenti vedono il numero di iscritti ai canali YouTube. I Content Creator potranno invece continuare a visualizzare i dati per intero all'interno degli strumenti a loro dedicati (YouTube Studio e YouTube Analytics).

Spariranno quindi i contatori con il numero esatto degli iscritti, in favore di cifre ridotte. Questo cambiamento, come scritto dal dipendente di YouTube, è pensato per cercare di dare meno importanza ai numeri e consentire ai Content Creator di concentrarsi sui loro video piuttosto che sul singolo utente che si iscrive. In virtù di questo pensiero, i canali con almeno 1000 iscritti avranno quindi un "contatore ridotto". Ad esempio, un profilo con 1.234 iscritti avrà la scritta "1.23K", mentre un canale con 1.234.567 iscritti avrà "1.23M".

Insomma, l'intento di YouTube è chiaro: è giunta l'ora di smettere di concentrarsi troppo sui numeri. Chiaramente la rimozione totale dei contatori sarebbe stata esagerata e quindi, per il momento, si prova ad andare in questa direzione. Sembra proprio che sia un periodo di cambiamento per la piattaforma, visto che recentemente sono stati annunciati anche i contenuti YouTube Originals gratuiti.