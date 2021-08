YouTube, si può usare gratuitamente il Picture in picture su iOS? Forse a breve

La visione di contenuti multimediali è sicuramente una delle operazioni principali che molti possessori di smartphone sono soliti effettuare durante una classica giornata. In questo contesto, modalità di visione come il Picture in picture, che consentono un multitasking migliorato, possono rivelarsi particolarmente utili.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget, SlashGear e TechCrunch, Google si starebbe preparando a rilasciare la succitata funzionalità per tutti gli utenti iOS. In questo contesto, stando ad alcuni rumor, il team di YouTube potrebbe presto scegliere di rendere la modalità di visualizzazione Picture in picture gratuita su iPhone e iPad. D'altronde, i test sono già iniziati con gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium. In ogni caso, la volontà di Google sarebbe quella di espandere la feature anche ai non paganti.

C'è tuttavia una questione da tenere bene a mente: i rumor fanno riferimento agli Stati Uniti d'America. Questo significa che non è chiaro se effettivamente BigG stia pensando di consentire gratuitamente a tutti gli utenti iOS di usufruire del Picture in picture a livello globale. Ricordiamo infatti che attualmente in Italia su Android bisogna disporre dell'abbonamento YouTube Premium per usufruire di questa funzionalità, nonostante negli USA il Picture in Picture sia accessibile da tutti coloro che utilizzano Android Oreo e versioni successive dell'OS (come potete leggere nella sezione "Chi può utilizzare la funzione Picture in picture" del portale di Google).

In ogni caso, ricordiamo invece che applicazioni come Twitch consentono di sfruttare gratuitamente questa funzionalità.