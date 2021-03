YouTube, alcuni utenti mettono in dubbio il primo video della piattaforma

YouTube è una piattaforma diventata particolarmente popolare nel corso degli anni, tanto che oggi rappresenta un luogo virtuale che un numero spropositato di utenti è solito visitare durante la propria "routine digitale". Tuttavia, nel 2005 la situazione era ben diversa.

Infatti, la piattaforma fu fondata il 14 febbraio 2005 e proprio in quei giorni furono caricati i primi video. Nell'immaginario comune, quando si tratta del primo contenuto caricato su YouTube in genere si fa riferimento all'iconico "Me at the zoo", pubblicato il 24 aprile 2005. D'altronde, a caricarlo è stato il co-fondatore Jawed Karim e nella descrizione si legge: "il primo video su YouTube". Ad oggi, il contenuto raccoglie oltre 159 milioni di visualizzazioni e non è chiaro perché si dovrebbe "mentire" in merito. Tuttavia, c'è chi mette in dubbio anche questo.

Più precisamente, nell'ultimo periodo sono iniziati a comparire online dei video, tra cui quello legato al canale TheTekkitRealm (che ha superato due milioni di visualizzazioni), in cui si afferma che in realtà "Me at the zoo" non sia esattamente stato il primo video. Potrebbe rappresentarlo in quanto contenuto "vero e proprio", ma dei presunti screenshot relativi al primo periodo di YouTube mostrerebbero la presenza di una serie di video chiamati "com-test" e caricati a partire dal 28 febbraio 2005. Questi ultimi sarebbero stati utilizzati per mettere alla prova la qualità della piattaforma prima di caricare effettivamente dei contenuti.

Provando a collegarsi alla pagina dedicata allo snapshot di WayBack Machine relativo al 28 aprile 2005, ovvero il primo disponibile, purtroppo oggi si riesce a fare poco, visto che Adobe Flash Player non è più supportato. Tuttavia, alcuni sostengono di aver trovato delle "prove" proprio mediante questo strumento.

Le teorie di TheTekkitRealm sono comparse anche su Wikitubia e il presunto canale COM-TEST ha fatto discutere gli appassionati della piattaforma. Risulta infatti difficile dire con certezza se realmente tali video siano reali o meno. In ogni caso, alcuni utenti hanno messo in dubbio la veridicità di quanto mostrato dallo YouTuber, dato che effettivamente ad oggi i link relativi a WayBack Machine non si riescono a raggiungere.

In ogni caso, andando oltre alla questione, la teoria relativa all'esistenza di un "canale di test" precedente a quello di Jawed è sicuramente interessante e infatti sta facendo particolarmente parlare di sé.