YouTube vanta 1.8 miliardi di utenti loggati ogni mese, ma i suoi veri successi sono altri

Il CEO di YouTube Susan Wojcicki condivide i numeri del successo fatti registrare dalla popolare piattaforma dedicata ai video di Google: ogni mese sono circa 1.8 miliardi gli utenti registrati che guardano filmati sul sito. L'annuncio è stato dato in occasione del Brandcast, un evento annuale al quale partecipano anche importanti agenti pubblicitari.

Ma YouTube può vantare anche altri successi quest'anno, come il livestream da record di Beyonce al Coachella Music Festival, seguito da 41 milioni di spettatori, ed i 5 miliardi di visualizzazioni raggiunte dal video musicale di Despacito.

Ma al Brandcast non sono emerse solo le luci che illuminano il successo della piattaforma di Google, ma anche le ombre: si è parlato infatti delle varie problematiche affrontate dal sito negli ultimi tempi, dalle recenti accuse di invadere la privacy dei più piccoli agli scandali legati all'Elsagate, dai suggerimenti non appropriati proposti da YouTube Kids (che una volta selezionato un contenuto Disney sviavano l'utente verso materiale non adatto ai minori) ai contenuti politici molto discutibili e di propaganda all'uso delle armi da fuoco.

Polemiche che hanno costretto il colosso ad eliminare più di 8 milioni di video solo negli ultimi mesi del 2017, ed a rivoluzionare il funzionamento di YouTube Kids sbarazzandosi degli algoritmi ed introducendo un team di persone addette ai suggerimenti dei video.

"Questo è l'impatto che può avere una piattaforma aperta: connette le persone in modi che fino a qualche anno fa erano semplicemente impensabili. Abbiamo anche visto che da quest'apertura derivano grandi sfide: ne è l'esempio il fatto che alcuni utenti abbiano cercato di trarre vantaggio dai nostri servizi. Ritengo che sia molto importante, per noi e per tutti, che YouTube cresca con responsabilità" commenta il CEO Susan Wojcicki.