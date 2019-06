YouTube: i vecchi video musicali rimasterizzati in HD (sia audio che video)

YouTube ha annunciato di aver stretto una partnership con Universal Music per migliorare la qualità dei video musicali che hanno segnato la storia. Il lavoro ha portato alla ripubblicazione dei filmati in alta definizione sia dal punto di vista video che audio.

La novità allo stato attuale riguarda circa 100 video, ma le due società hanno svelato che il progetto andrà ad abbracciare quasi 1.000 filmati musicali. La partnership prevede la pubblicazione di nuove videoclip ogni settimana da qui alla fine del 2020.

Stephen Bryan, responsabile globale delle relazioni con le etichette di YouTube, ha affermato che "è davvero un onore collaborare con Universal Music Group e cambiare il modo in cui i fan di tutto il mondo sperimenteranno la visione di alcuni dei video musicali più classici ed iconici. La qualità è davvero spettacolare. Il nostro obiettivo è garantire che i video musicali siano delle vere opere d'arte e soddisfino gli elevati standard di qualità che le opere degli artisti meriano e gli appassionati di musica richiedono".

Per i video rimasterizzati non è previsto alcun cambio di URL, una scelta presa per conservare il conteggio delle visualizzazioni, i mi piace ed i commenti.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, sopra il titolo è stato aggiunto l'hashtag #Remastered, che permetterà agli utenti di identificare rapidamente le tracce che hanno preso parte al progetto. Tra gli artisti interessati figurano anche Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt / Gwen Stefani, Smokey Robinson , The Killers e Tom Petty.