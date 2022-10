YouTube, per vedere video in 4K presto potrebbe servire un abbonamento a pagamento

Mentre YouTube sta testando la nuova UI, da Reddit arriva la notizia secondo cui presto per poter guardare video in 4K sulla piattaforma potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento premium a pagamento.

La notizia è stata ripresa anche da Winfuture, secondo cui Google starebbe testando una feature che impedirà la riproduzione di contenuti 4K ed 8K agli utenti free. Lo screenshot, che trovate in calce, ha rapidamente fatto il giro sul web ed ha dato il via ad un’accesa discussione tra utenti su Reddit: come si può vedere, nel pannello che permette di scegliere la risoluzione, sotto “2160p” è presente l’indicazione “Premium - Tap To Upgrade”.

Non è da escludere che si tratti solo di un test temporaneo, condotto con un ristretto gruppo di utenti: da parte della compagnia di Mountain View infatti non sono emerse ancora conferme a riguardo, e siamo sicuri che in caso di annuncio ufficiale non mancherebbero le critiche.

Attualmente, il principale vantaggio portato da YouTube Premium è rappresentato dall’assenza di pubblicità dai video. Tuttavia, Google potrebbe decidere di spingere ulteriormente gli abbonamenti rendendo disponibili in esclusiva i filmati 4K ed 8K. Qualche settimana fa si è parlato anche del blocco di cinque pubblicità non skippabili su YouTube, che ha provocato una risposta da parte dell’azienda.