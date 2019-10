Youtube sta già vendendo gli spazi pubblicitari per le Presidenziali USA 2020

È già periodo di campagna elettorale negli USA. E che campagna elettorale! Quelle del 2020 saranno le presidenziali più accese e sentite degli ultimi 16 anni. Youtube sta già giocando d'anticipo, ed ha già aperto le prenotazioni per gli spazi pubblicitari dedicati a partiti, think tank e comitati elettorali.

Come scrive The Verge, la possibilità di pianificare la campagna elettorale fin da subito è fondamentale soprattutto quando si parla di Stati come l'Ohio e il South Carolina, dove si vota in anticipo.

Youtube ha predisposto un nuovo tool specificatamente progettato per le campagne politiche. A partire dal 15 novembre sarà possibile acquistare spazi pubblicitari per tutta la durata della campagna presidenziale del 2020.

Il tool, non a caso, si chiama proprio Instant Reserve, ed è direttamente disponibile in una schermata apposita di Google Ads.

La politica americana ha destinato a Google circa 21.8 milioni di dollari in pubblicità elettorali, includendo sia il comitato per la rielezione di Donald Trump, che i candidati alle primarie del Partito Democratico.

Ora tocca a Facebook aprire la compravendita di spazi pubblicitari. Il social ha ricevuto ben 43.5 milioni di dollari dalla politica americana, specie perché il social permette una personalizzazione e un controllo sui destinatari dell'inserzione che, in un Paese con una popolazione tanto eterogenea come quella degli USA, diventa assolutamente determinante per aggiudicarsi la vittoria.