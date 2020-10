YouTube: i video in 4K arrivano su Apple TV, ma ci sono delle limitazioni

Come segnalati da molti utenti su Reddit, e riportato anche dai colleghi di 9to5Mac, l’applicazione Apple TV ha finalmente dato il via alla riproduzione dei video di YouTube in 4K. La novità era molto attesa ed è giunta in concomitanza con il lancio di tvOS 14. Non mancano però le limitazioni.

Innanzitutto, la riproduzione avviene solo ad un framerate di 30 fps, e non supporta nemmeno l’HDR. Ciò vuol dire che anche se un video è caricato a 60fps, la riproduzione sarà comunque a 1440p e 30fps.

In uno scambio di mail con The Verge, YouTube ha confermato la limitazione ed ha anche annunciato che il supporto ai video in 4K a 60fps ed HDR è in arrivo anche su iPad ed iPhone, ma tale dichiarazioni ha scatenato gli utenti che, dopo alcune verifiche, hanno avuto modo di segnalare che la funzione non è arrivata. Successivamente, infatti, Google ha precisato che il supporto sarà presto disponibile. A riguardo però non sono arrivate informazioni sulla data certa d’arrivo.

Nel frattempo, a ridosso del weekend è tornata la modalità Picture-In-Picture in YouTube per iOS 14, anche per coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento Premium. YouTube infatti aveva rimosso alt trucco scovato da molti utenti nelle settimane precedenti, ma a quanto pare è tornato sui propri passi.