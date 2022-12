YouTube, ecco i video più popolari del 2022 in Italia tra rompicapo, musica e guerra

A poche ore dall’arrivo dello Spotify Wrapped 2022, è tempo di tracciare il bilancio dell'anno che si sta per concludere anche in casa YouTube. Google infatti ha da poco pubblicato le classifiche degli short, video musicali e non più visti del 2022 nel nostro paese.

Di seguito le tre classifiche.

Gli Shorts di YouTube più popolari in Italia

I video (non musicali) più popolari in Italia

I video musicali più popolari in Italia

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, la piattaforma di condivisione video targata Google osserva come “YouTube è il luogo a cui le persone si rivolgono per assistere a ciò che succede nel mondo e allo stesso tempo esserne partecipi, e le tendenze 2022 sulla piattaforma ce lo confermano ancora una volta”.

Effettivamente, dalle classifiche emergono quelli che sono stati i trend musicali dell’anno: troviamo infatti i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, ma anche Fedez, Tananai e Mara Sattei che hanno composto la hit estiva.

Debuttano per la prima volta gli Shorts, che “hanno lasciato il segno su YouTube nel corso del 2022”.