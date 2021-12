YouTube, i video più visti in Italia nel 2021: da LOL alla Nazionale, passando per Jacobs

Oggi, 1 Dicembre, inizia ufficialmente quel periodo dell'anno in cui si tracciano i bilanci dei 365 giorni che si stanno per concludere e, sebbene YouTube abbia cancellato il Rewind, ha diffuso la classifica dei filmati più visti nel nostro paese nel corso del 2021. E non ci sono molte sorprese.

I video (non musicali) più popolari in Italia

I video musicali più popolari in Italia

Partendo dai video non musicali più popolari in Italia nel 2021, era ampiamente prevedibile un primo posto per gli highlights della finalissima di Euro 2020 che ha visto gli Azzurri di Roberto Mancini trionfare sull'Inghilterra. Al terzo posto spicca invece l'aftershow di LOL, lo show di Amazon Prime Video che è stato tra i fenomeni pop dell'anno: il colosso di Seattle proprio di recente ha annunciato il cast della seconda stagione di LOL, che si preannuncia scoppiettante.

In generale, nei video non musicali è stato lo sport il protagonista assoluto: quarto posto per la finalissima della 4x100 uomini delle Olimpiadi, vinta dagli azzurri, mentre in quinta posizione ci sono gli highlights di Juventus-Inter.