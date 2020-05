YouTube vuole aiutare chi guarda video a notte fonda: ecco in che modo

In questo particolare periodo, le persone stanno guardando sempre più video tramite servizi di streaming come YouTube. Tra l'altro, sembra che siano molti gli utenti che utilizzano la piattaforma di Google a notte fonda. Per questo motivo, l'azienda californiana ha deciso di introdurre delle importanti notifiche.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Google sul suo forum di supporto ufficiale, la società ha ufficializzato l'arrivo di alcuni promemoria pensati per chi fa le "ore piccole" guardando video su YouTube. Infatti, l'azienda californiana afferma di avere a cuore la salute degli utenti e ci tiene a dare loro la possibilità di gestire al meglio le sessioni notturne.

Google afferma di aver inviato oltre 3 miliardi di notifiche "prenditi una pausa" solamente negli ultimi due anni. Ora, su YouTube sono stati introdotti i promemoria "è ora di andare a letto". Grazie a questi ultimi, l'utente può impostare delle restrizioni alla visione di video, scegliendo l'ora di inizio e di fine dell'utilizzo dell'app. C'è ovviamente la possibilità di scegliere, una volta scaduto il tempo a disposizione, se lasciare finire il video che si sta guardando oppure se farlo chiudere in automatico.

La funzionalità sarà disponibile tramite l'applicazione ufficiale di YouTube per Android e iOS a partire da oggi 20 maggio 2020. Non è chiaro se qualcuno abbia già ricevuto questa possibilità, ma probabilmente essa arriverà a un buon numero di utenti nei prossimi giorni. Non è la prima volta che Google lancia funzionalità pensate per far disconnettere le persone. Infatti, nel 2018 ha avviato la sua iniziativa Digital Wellbeing, che mira a rendere gli utenti più consapevoli dell'utilizzo che fanno della tecnologia.