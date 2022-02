YouTube vuole 'bloccare' la condivisione dei video per affrontare la disinformazione

Non ci sono solamente nuovi piani per i content creator su YouTube pensati dalla società stessa. Oltre alla sfida del garantire un’esperienza d’uso migliore ai creatori di contenuti, la piattaforma di streaming è anche all’opera su nuovi stratagemmi per bloccare la disinformazione in formato video.

Nell’ultimo post ufficiale pubblicato sul blog di YouTube, completamente dedicati agli “sforzi contro la disinformazione”, si discute ampliamente delle possibili soluzioni per affrontare la disinformazione preservando la libertà di espressione. Uno dei tanti prevede l’addestramento dei sistemi automatizzati gestiti da intelligenza artificiale per implementare ulteriori tipi di etichette nella pagina di un video o nei risultati di ricerca affinché gli spettatori vengano informati della eventuale “mancanza di informazioni di alta qualità”.

In aggiunta a ciò, YouTube potrebbe puntare a una soluzione molto più radicale: i contenuti giudicati “borderline”, ovvero che non violano le politiche di rimozione di YouTube ma che i gestori non ritengono “consigliabile alle persone”, potrebbero vedere completamente disabilitata l'opzione di condivisione con l’interruzione del funzionamento dei collegamenti al video stesso.

Ciò però potrebbe limitare la libertà degli spettatori; pertanto, ultima alternativa consisterebbe nella introduzione di intermezzi in formato foto/video in cui gli utenti vengono avvisati della inattendibilità delle informazioni diffuse nel filmato d’interesse.

Quale sarà la soluzione definitiva? YouTube riuscirà a trovare la quadra? Lo capiremo solamente nei mesi seguenti con il rilascio di nuove feature dedicate.