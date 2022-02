YouTube vuole rendere più semplice trovare i nostri streamer: ecco la novità

A distanza di una manciata di giorni dal lancio della nuova interfaccia di YouTube per Android e iOS, arrivano interessanti novità per la piattaforma rossa di Google, per una navigazione più immediata tra i propri contenuti preferiti e consigliati.

Infatti, come spiegato da Neal Mohan, CPO di Alphabet, il gruppo è stato particolarmente "impegnato nel rendere più semplice l'individuazione dei live stream su YouTube. Per questo motivo, stiamo iniziando il rollout dei Live Ring su piattaforma mobile. I creator su YouTube impegnati nelle dirette, ora, avranno un anello intorno all'avatar e cliccando sullo stesso si verrà immediatamente condotti alla live".

Si tratta di un artificio estetico già implementato anche su altre piattaforme in maniera simile o differente, con l'intento di rendere complessivamente più immediata l'individuazione dei nostri streamer preferiti mentre sono in diretta.

La novità dovrebbe apparire con il nuovo aggiornamento dell'app direttamente dall'AppStore o dal Google Play Store; tuttavia, sui nostri device non abbiamo ancora avuto modo di sperimentare la nuova feature.

Un passo importante nella direzione delle dirette, per un colosso ancora alle prese con il miglioramento dei propri contenuti. Di recente, infatti, abbiamo appreso dell'intenzione di YouTube di bloccare la disinformazione, una materia piuttosto complessa in un territorio grigio per via del rischio di esitare nella censura con manovre troppo aggressive