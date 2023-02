YouTube vuole spingere sui podcast: arriva nuova feature sperimentale a sorpresa

Mentre gli YouTube Shorts raggiungono numeri record con le visualizzazioni giornaliere, la stessa piattaforma di streaming si arricchisce con una serie di funzionalità sperimentali per la creazione di podcast, con l’obiettivo di rendere il servizio rosso più adeguato a tale tipologia di contenuti.

È innegabile che i podcast stiano diventando tra i content più seguiti al mondo: lasciati di sottofondo, possono arricchire l’ambiente e rendere la giornata anche più produttiva, offrendo nuove nozioni e curiosità a chi li ascolta. Il loro successo sembra avere conquistato anche YouTube che, dopo diverso tempo, sta finalmente offrendo le funzionalità perfette per chi vuole lavorare come podcaster.

Gli strumenti ora in fase di test, come riportato da 9to5Google, coprono l’intero processo post-creazione di un episodio, offrendo dati e opzioni avanzate per il caricamento della propria trasmissione e per l’analisi delle sue performance. Gli utenti parte della fase di prova ora noteranno un’opzione inedita nel pulsante “Crea” ad hoc per i podcast, e una nuova “Scheda Podcast” nel menu dei contenuti. Ultima novità, ma non meno importante, riguarda YouTube Studio: al suo interno ora si troveranno analisi sulla monetizzazione e sul reach del proprio podcast.

Si tratta di piccole novità, ma pur sempre essenziali: chi vorrà esplorare questo ambito specifico del settore dell’intrattenimento ora potrà farlo più comodamente su YouTube. Chissà se in futuro arriveranno altre feature con lo scopo di promuoverli ancora di più.

È invece notizia di pochi giorni fa l’abbandono della carica di CEO da parte di Susan Wojcicki.