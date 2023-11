YouTube vuole suggerirvi cosa guardare quando proprio non ne avete idea

YouTube continua a crescere e a lavorare per rendere migliore l'esperienza offerta sulla sua piattaforma video, nonostante il recente colpo inferto agli Ad Block proprio da YouTube, che potrebbe decretare la fine per questi strumenti.

Al netto di ciò, dicevamo, il servizio di casa Google continua ad aggiungere tasselli alla sua piattaforma multimediale e tra questi si inserisce una novità non di poco conto, recentemente individuata dai ragazzi di Android Police sull'app per il robottino verde.

Stiamo parlando di una particolare funzionalità che si pone come obiettivo quello di suggerire nuovi contenuti quando non abbiamo la più pallida idea di cosa guardare.

È chiaro che Google miri a far restare gli utenti sulla piattaforma anche quando l'algoritmo di base non è in grado di darci sufficienti motivazioni per farlo. Non è chiaro se la nostra cronologia di YouTube venga presa in considerazione nel proporci nuovi contenuti, ma essi potranno essere sia Short che video classici, come puntualizzato in seguito da The Verge.

Sembra che pochi utenti attualmente abbiano già individuato questa particolare funzione. Per trovarla, si dovrebbe scorrere la home dell'applicazione finché non appare un popup con l'emoticon pensierosa, ma è plausibile che dalle nostre parti ci vorrà del tempo prima di poterla vedere in azione.