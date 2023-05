YouTube vuole sembrare sempre più una TV: arrivano le pubblicità non skippabili?

A pochi giorni dai rumor secondo cui YouTube starebbe testando il blocco degli Ad Block, arrivano delle importanti dichiarazioni dal CEO della piattaforma Neal Mohan nel corso del Brandcast 2023, dove si è soffermato proprio sulle pubblicità.

L’amministratore delegato ha riconosciuto che “sempre più spettatori di sintonizzano su YouTube dagli schermi più grandi”, facendo riferimento ai TV. Per tale ragione, YouTube avrebbe intenzione di introdurre a stretto giro di orologio degli annunci pubblicitari non skippabili da 30 secondi quando si guardano i video su TV, in maniera simile a quanto avviene per i network tradizionali che intervallano i vari blocchi dei programmi con spot pubblicitari.

Secondo i dati di Mohan, nel dicembre 2022 150 milioni di spettatori hanno guardato YouTube e YouTube TV sui televisori negli Stati Uniti. A spingere verso questa direzione ci pensano anche i dati di YouTube Select - la piattaforma che consente agli inserzionisti di visualizzare i propri contenuti su YouTube - che starebbe ottenendo il 70% delle impression sui grandi schermi.

Mashable riferisce che YouTube starebbe testando un sistema di pausa per gli schermi TV: sostanzialmente, quando un utente mette in pausa un video, viene visualizzato un annuncio pubblicitario. La feature è simile a quella lanciata da Hulu nel 2019.