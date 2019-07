Una youtuber di 6 anni ha acquistato una casa da 8 milioni di Dollari

Sta facendo il giro del mondo la notizia che ha come protagonista Boram, una youtuber sudcoreana di sei anni, che grazie ai suoi 30 milioni di iscritti è riuscita ad acquistare una casa di cinque piani da 8 milioni di Dollari a Seul.

Boram ha acquistato l'edificio da 9,5 miliardi di won coreani (l'equivalente di 8 milioni di Dollari) nel quartiere della moda di Gangnam ad inizio anno, tramite la società Boram Family fondata dai genitori. La notizia è stata svelata dalla CNN, che ha avuto modo di mettere le mani su alcune documentazioni pubbliche.

La giovane ha due account YouTube molto popolari, su cui pubblica vari contenuti: su uno pubblica recensioni di giocattoli ed ha 13,6 milioni di iscritti, mentre un altro è principalmente dedicato ai vlog ed ha 17,6 milioni di iscritti.

In una delle sue clip più popolari, che ha attirato 376 milioni di visualizzazioni, si vede Boram impastare degli spaghetti istantanei usando una cucina a giocattolo di plastica per poi lanciarli sulla fotocamera.

Alcuni contenuti hanno suscitato non poche polemiche in Corea del Sud, dove varie associazioni l'hanno intaccata di promuovere valori non in linea con la sua età. Nell'occhio del ciclone sono finite due filmati in cui Boram è ritratta mentre ruba i soldi dal portafoglio di suo padre o dove si vede guidare l'auto dei genitori in strada.

Save The Children ha segnalato i video alla Polizia, che ha predisposto la cancellazione dei contenuti.