Uno YouTuber di 7 anni ha messo in banca 22 milioni di euro dando consigli sui giocattoli

Dopo la vicenda della YouTuber di 6 anni che ha acquistato una casa da 8 milioni di dollari, andiamo a prendere in esame un altro caso emblematico dei guadagni che si possono fare su YouTube. In particolare, Ryan, YouTuber di appena 7 anni, i soldi richiesti per la casa della sua "collega" riesce a guadagnarli in pochi mesi.

Vi abbiamo già parlato in altre occasioni su queste pagine di Ryan ToysReview, visto che il bambino era arrivato a guadagnare 11 milioni di dollari da YouTube nel 2017. Tuttavia, ora, stando a quanto riportato anche dal TG3 della Rai, Ryan è riuscito a mettere in banca 22 milioni di euro, per una media di circa 50.000 euro al giorno. Questo significa che, per arrivare agli 8 milioni di dollari richiesti per comprare la casa della YouTuber di 6 anni salita recentemente agli onori delle cronache, il bambino impiega pochi mesi.

D'altronde. i numeri del canale di Ryan (20 milioni di iscritti) sono ancora più elevati di quelli della "collega" Boram (13,5 milioni di iscritti) e il bambino sembra fare anche più placement rispetto alla bambina. Inoltre, Ryan dispone di ben 31.012.444.915 visualizzazioni totali del canale, mentre Boram si ferma a 4.124.241.943 visualizzazioni. Di conseguenza, è chiaro che anche i guadagni si fanno più elevati.

Insomma, quel che è certo è che consigliare giocattoli agli altri bambini può diventare un lavoro piuttosto remunerativo, per la gioia dei genitori.