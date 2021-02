Youtuber americano perde la vita girando una finta rapina

Dopo la terribile notizia di cronaca che ha scosso la comunità per via dell'uso improprio dell'app TikTok, un'altro episodio spiacevole giunge dagli Stati Uniti, dove uno youtuber di Nashville avrebbe perso la vita girando un video prank.

Secondo quanto riportato dal Tennessean, lo Youtuber Timothy Wilks, 20enne di Nashville, avrebbe inscenato una finta rapina insieme a un suo amico nel parcheggio di un'attività commerciale, brandendo un coltello da macellaio.

Una delle vittime, un ventitreenne di nome David Starnes Jr, avrebbe reagito alla finta aggressione utilizzando un'arma da fuoco, credendo che lui e i suoi amici fossero in pericolo di vita.

Il giovane non è attualmente accusato di alcun crimine, avendo agito per legittima difesa, ma le indagini sono attualmente in corso.

I video prank sono estremamente popolari su YouTube, ma purtroppo la riuscita dipende dal tipo di scherzo, dal contesto e anche dal destinatario. Avvicinarsi a uno sconosciuto con un coltello da macellaio, qualunque sia l'intenzione, rientra fra le minacce di violenza.

La fonte ribadisce come, per quanto YouTube non abbia inventato questa tipologia di scherzi ne il tipo di persone che li pubblica, la monetizzazione sia un'arma a doppio taglio che involontariamente può incentivare questo genere di condotte in un modo che prima non era possibile.