Uno YouTuber ha ammesso di aver schiantato un aereo per views

Che le piattaforme social possano portare a esagerazioni esasperate è ormai purtroppo ben noto, ma la vicenda che vede coinvolto uno YouTuber e un aereo ha sicuramente dell'incredibile. Sì, qualcuno ha effettivamente fatto schiantare un velivolo ai fini di un video e adesso sta rischiando grosso in termini di anni di carcere.

Ebbene, come riportato anche da BBC e CNN (la vicenda va avanti da un po' di tempo, tanto da essere stata già messa in luce dal New York Times ad aprile 2022), lo YouTuber 29enne Trevor Jacob ha ammesso dinanzi alle autorità statunitensi di aver fatto schiantare intenzionalmente un aereo per un video diffuso nel dicembre del 2021. Il fine? Ottenere visualizzazioni.

Quel che è accaduto, ripreso in un video che ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, è talmente assurdo da sembrare la trama di un film: Jacob si è filmato mentre si paracadutava dal suo aereo, lasciando schiantare quest'ultimo. La vicenda si fa ancora più incredibile se si pensa che il ragazzo ha affermato di aver registrato il filmato nell'ambito della sponsorizzazione di un prodotto.

Ricapitolando, inizialmente Jacob aveva lasciato sottintendere che quanto si vedeva nel video fosse frutto di un incidente, ma ora in un patteggiamento si è dichiarato colpevole, dinanzi alle autorità statunitensi, di aver ostacolato un'indagine federale ripulendo il luogo dello schianto. Questo si aggiunge all'aver girato il tutto nell'ambito di un product placement.

Cosa rischia Jacob ora? Fino a 20 anni di carcere, secondo quanto emerso da una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America rilasciata nella giornata dell'11 maggio 2023. Di mezzo, come ben potete immaginare, c'è anche il reato di distruzione, oltre a quello di occultamento.

Il volo coinvolto è avvenuto nel novembre del 2021, a partire dall'aeroporto di Santa Barbara (California), quando il 29enne ha montato delle telecamere sul velivolo per filmarsi, portando con sé anche un paracadute e un selfie stick. Dopo 35 minuti, l'aereo si è schiantato nella foresta nazionale di Los Padres. Jacob, sempre secondo le ricostruzioni delle autorità, si è poi recato sul posto due settimane dopo per ripulire il tutto (un amico lo avrebbe aiutato con un elicottero) e recuperare i filmati. Il velivolo sarebbe poi stato fatto a pezzi e gettato progressivamente nella spazzatura. Il 29enne dovrà presto comparire in tribunale e la sua licenza di pilota è già stata revocata nel 2022.