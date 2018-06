YouTuber aveva giocato a CS:GO sul frigorifero prima di Skyrim Very Special Edition

Come ben saprete, durante la conferenza Bethesda tenutasi nel contesto dell'E3 2018 è stata annunciata la Very Special Edition di TES Skyrim. Nel trailer di presentazione, veniva ironicamente mostrata una versione del suddetto titolo giocata su un frigorifero. Ebbene, sembra proprio che qualcuno ci abbia già pensato mesi fa.

Infatti, il noto YouTuber OfficialDuckStudios aveva pubblicato, lo scorso 21 febbraio 2018, un video dove gioca a Counter Strike: Global Offensive proprio sul suo frigorifero. Insomma, qualcuno ha sul serio giocato a un titolo in questo modo, per quanto assurdo sia.

Il trailer realizzato da Bethesda, che potete vedere qui sotto, è chiaramente pensato per fare un po' di auto-ironia, prendendo in giro l'arrivo di un titolo come Skyrim su praticamente qualsiasi piattaforma. Nonostante questo, il publisher ha realizzato per davvero una Very Special Edition: quella legata ad Amazon Alexa. Infatti, questa strana versione del titolo in questione è "giocabile" tramite Amazon Echo e scaricabile dal Play Store di Android o dall'App Store di iOS.

Chissà se dopo il suddetto trailer OfficialDuckStudios deciderà di giocare a Skyrim sul suo frigorifero. Una cosa è certa: la community legata ai videogiochi è sicuramente una delle più creative in molti ambiti. Siamo curiosi di vedere cosa si inventerà nei prossimi mesi.