Uno youtuber ha confrontato iPhone 11 Pro con l'iPhone originale del 2007

Lo youtuber MKBHD ha pubblicato sul proprio canale ufficiale un curioso video confronto che si differenzia dagli altri presenti sul web per una semplice ragione: ha raffrontato il nuovo iPhone 11 Pro con l'iPhone originale rilasciato da Apple nel lontano 2007. Il risultato è davvero impietoso e ci mostra gli enormi passi in avanti registrati.

Il cambiamento più evidente riguarda senza ombra di dubbio il design. L'iPhone di dodici anni fa era si più piccolo (lo schermo era da 3,5 pollici) ma anche più spesso ed aveva una scocca radicalmente diversa. Apple nel corso degli anni ha lavorato per renderlo più accattivante ed elegante, ma allo stesso tempo anche più grande: basti pensare che l'iPhone 11 Pro presente nel video ha una diagonale del display di 5,8 pollici.

Ovviamente però l'evoluzione di iPhone non si è limitata solo alla scocca. L'iPhone del 2007, pur scattando foto ancora accettabili, è nettamente distanziato da iPhone 11 Pro che grazie alla tripla lente posteriore può acquisire immagini ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità ed ambienti bui. Senza contare i selfie: su iPhone 1 non era presente il sensore frontale, complice anche la mancata popolarità degli autoscatti. La fotocamera FaceTime ha infatti debuttato solo in iPhone 4.